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Visite guidée de la vieille ville de Belfort – Belfort à la loupe, Belfort Tourisme, Belfort

samedi 19 septembre 2026 · Belfort Tourisme · Belfort

Visite guidée de la vieille ville de Belfort – Belfort à la loupe, Belfort Tourisme, Belfort

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Belfort Tourisme
Adresse
2 place de l'Arsenal, 90000 Belfort
Ville
90000 Belfort
Département
Territoire de Belfort
Tarif
Sur inscription - à partir de 7 ans - Lieu de rendez-vous communiqué à l’inscription

Visite guidée de la vieille ville de Belfort – Belfort à la loupe Samedi 19 septembre, 14h30 Belfort Tourisme Territoire de Belfort

Sur inscription – à partir de 7 ans – Lieu de rendez-vous communiqué à l’inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

À l’écoute de votre guide, munit d’un livret jeu et aidé par Auguste le lion, découvrez l’essentiel de l’histoire de Belfort par le biais de multiples détails, évidents ou non, devenus invisibles par la vie quotidienne. Que vous soyez adulte, enfant, et surtout grand enfant, laissez-vous porter et découvrez Belfort autrement.

Belfort Tourisme 2 place de l’Arsenal, 90000 Belfort Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « http://www.helloasso.com/associations/belfort-tourisme »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 84 55 90 90 »}]
A l’écoute de votre guide, munit d’un livret jeu et aidé par Auguste le lion, découvrez l’essentiel de l’histoire de Belfort par le biais de multiples détails, évidents ou non, devenus invisibles par…

© Sébastien Cornu

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