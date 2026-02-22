Visite guidée de la Villa des Roses Villa des roses Luçon

Visite guidée de la Villa des Roses

43 rue du général de Gaulle Luçon Vendée

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 14:30:00

fin : 2026-04-08 16:00:00

Date(s) :

2026-04-08 2026-04-15 2026-04-30

Découvrez la Villa des Roses lors d’une visite guidée au coeur de Luçon, à deux pas du Jardin Dumaine.

Le parcours met en lumière les espaces emblématiques de cette demeure Art déco datant de 1936, avec un éclairage sur les styles Art nouveau et Art Déco et la cristallerie qui signe l’élégance du lieu. La découverte se prolonge au jardin de la cascade, pour une respiration végétale, avant de conclure par une pause gourmande, pour échanger et finir en douceur.

.

43 rue du général de Gaulle Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover the Villa des Roses on a guided tour in the heart of Luçon, a stone’s throw from the Jardin Dumaine.

L’événement Visite guidée de la Villa des Roses Luçon a été mis à jour le 2026-02-23 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud