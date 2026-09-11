Visite guidée de la Villa Gabrielle et de ses jardins de style monastique, Villa Gabrielle, Villeneuve-d’Ascq
samedi 19 septembre 2026 · Villa Gabrielle · Villeneuve-d'Ascq
Informations pratiques
Visite guidée de la Villa Gabrielle et de ses jardins de style monastique Samedi 19 septembre, 16h30 Villa Gabrielle Nord
Gratuit – sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Samedi 19 septembre à 16h30, entre cour et jardin, venez découvrir la fabuleuse histoire de cette bâtisse datant du 17e siècle !
Une villa au destin peu commun servant tantôt de propriété privée, d’hospice pour personnes âgées ou de salle d’entrainement pour jeunes gymnastes !
Inscrite à l’inventaire des Monuments Historiques, cette villa urbaine arbore un style local par l’utilisation de briques, de grès et de pierres, lui conférant un charme typique des constructions du Nord. Poursuivez votre visite dans ses jardins de style monastique aux couleurs éclatantes et aux senteurs exquises qui sauront éveiller tous vos sens.
Horaires
Samedi 19 septembre à 16h30.
Sur inscription
https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/jep-2026
Programme de la Villa Gabrielle
Pour célébrer le patrimoine de la ville, la villa accueille des ateliers et animations tout le week-end !
Programme complet : https://urlr.me/jN6KXM
Villa Gabrielle 29 Rue Pasteur, 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Annappes Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/jep-2026 »}] [{« link »: « https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/jep-2024 »}, {« link »: « https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/jep-2026 »}, {« link »: « https://urlr.me/jN6KXM »}, {« link »: « https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/jep-2025 »}]
Samedi 19 septembre à 16h30, entre cour et jardin, venez découvrir la fabuleuse histoire de cette bâtisse datant du 17e siècle ! visite guidée patrimoine
Ville de Villeneuve d’Ascq
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