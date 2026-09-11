Visite guidée de la Villa Gabrielle et de ses jardins de style monastique, Villa Gabrielle, Villeneuve-d’Ascq

Informations pratiques

Visite guidée de la Villa Gabrielle et de ses jardins de style monastique Samedi 19 septembre, 16h30 Villa Gabrielle Nord

Gratuit – sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Samedi 19 septembre à 16h30, entre cour et jardin, venez découvrir la fabuleuse histoire de cette bâtisse datant du 17e siècle !

Une villa au destin peu commun servant tantôt de propriété privée, d’hospice pour personnes âgées ou de salle d’entrainement pour jeunes gymnastes !

Inscrite à l’inventaire des Monuments Historiques, cette villa urbaine arbore un style local par l’utilisation de briques, de grès et de pierres, lui conférant un charme typique des constructions du Nord. Poursuivez votre visite dans ses jardins de style monastique aux couleurs éclatantes et aux senteurs exquises qui sauront éveiller tous vos sens.

Horaires

Samedi 19 septembre à 16h30.

Sur inscription

https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/jep-2026

Programme de la Villa Gabrielle

Pour célébrer le patrimoine de la ville, la villa accueille des ateliers et animations tout le week-end !

Programme complet : https://urlr.me/jN6KXM

Villa Gabrielle 29 Rue Pasteur, 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Annappes Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/jep-2026 »}] [{« link »: « https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/jep-2024 »}, {« link »: « https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/jep-2026 »}, {« link »: « https://urlr.me/jN6KXM »}, {« link »: « https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/jep-2025 »}]

Samedi 19 septembre à 16h30, entre cour et jardin, venez découvrir la fabuleuse histoire de cette bâtisse datant du 17e siècle ! visite guidée patrimoine

Ville de Villeneuve d’Ascq