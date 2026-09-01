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AGENDA · Firminy

Visite guidée de la ville de Firminy dans le cadre des journées européennes du patrimoine Départ devant la poste Firminy

dimanche 20 septembre 2026 · Départ devant la poste · Firminy

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Départ devant la poste
Adresse
Avenue de la Gare
Ville
42700 Firminy
Département
Loire
Tarif

Firminy

Journées européennes du patrimoine Visite guidée de la ville de Firminy L’urbanisation à Firminy pendant les Trente Glorieuses

Départ devant la poste Avenue de la Gare Firminy Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:30:00
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

Visite sur le thème l’urbanisation de Firminy pendant les 30 Glorieuses.
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Départ devant la poste Avenue de la Gare Firminy 42700 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 89 38 46  ecomusee.bruneaux@wanadoo.fr

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English :

Tour on the theme: The Urbanization of Firminy During the 30 Glorious Years.

L’événement Journées européennes du patrimoine Visite guidée de la ville de Firminy L’urbanisation à Firminy pendant les Trente Glorieuses Firminy a été mis à jour le 2026-08-17 par Saint-Etienne Tourisme et Congrès

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