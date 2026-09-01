Visite guidée de la ville de Firminy dans le cadre des journées européennes du patrimoine Départ devant la poste Firminy
dimanche 20 septembre 2026 · Départ devant la poste · Firminy
Informations pratiques
Firminy
Journées européennes du patrimoine Visite guidée de la ville de Firminy L’urbanisation à Firminy pendant les Trente Glorieuses
Départ devant la poste Avenue de la Gare Firminy Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:30:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Visite sur le thème l’urbanisation de Firminy pendant les 30 Glorieuses.
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Départ devant la poste Avenue de la Gare Firminy 42700 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 89 38 46 ecomusee.bruneaux@wanadoo.fr
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English :
Tour on the theme: The Urbanization of Firminy During the 30 Glorious Years.
L’événement Journées européennes du patrimoine Visite guidée de la ville de Firminy L’urbanisation à Firminy pendant les Trente Glorieuses Firminy a été mis à jour le 2026-08-17 par Saint-Etienne Tourisme et Congrès
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