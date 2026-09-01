Visite guidée de la ville de Firminy dans le cadre des journées européennes du patrimoine Départ devant la poste Firminy

Informations pratiques

Firminy

Journées européennes du patrimoine Visite guidée de la ville de Firminy L’urbanisation à Firminy pendant les Trente Glorieuses

Départ devant la poste Avenue de la Gare Firminy Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:30:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Visite sur le thème l’urbanisation de Firminy pendant les 30 Glorieuses.

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Départ devant la poste Avenue de la Gare Firminy 42700 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 89 38 46 ecomusee.bruneaux@wanadoo.fr

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English :

Tour on the theme: The Urbanization of Firminy During the 30 Glorious Years.

L’événement Journées européennes du patrimoine Visite guidée de la ville de Firminy L’urbanisation à Firminy pendant les Trente Glorieuses Firminy a été mis à jour le 2026-08-17 par Saint-Etienne Tourisme et Congrès