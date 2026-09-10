Visite guidée de la ville d’Orange, Rdv à l’office de tourisme du pays d’Orange, Orange

Informations pratiques

Visite guidée de la ville d’Orange 19 et 20 septembre Rdv à l’office de tourisme du pays d’Orange Vaucluse

40 personnes maximum

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Découvrez l’histoire et le patrimoine de la ville depuis l’antiquité jusqu’à nos jours. L’Office de tourisme vous propose une visite guidée d’Orange, accompagné par un guide conférencier. De la Cathédrale Notre Dame, à l’Arc de triomphe, de placettes en ruelles, de petits détails à la majesté du Théâtre antique, c’est un voyage à travers le temps émaillés d’anecdoctes qui vous attend !

Inscription obligatoire : à l’office du tourisme

Rdv à l’office de tourisme du pays d’Orange 5 cours Aristide Briand 84100 Orange Orange 84100 Tanneurs Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 34 70 88 https://www.poptourisme.fr [{« type »: « phone », « value »: « 04 90 34 70 88 »}]

Découvrez l’histoire et le patrimoine de la ville depuis l’antiquité jusqu’à nos jours. L’Office de tourisme vous propose une visite guidée d’Orange, accompagné par un guide conférencier. De la Notre…

©ville d’Orange