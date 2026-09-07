Visite guidée de l’abbaye, Abbaye de Saint Georges sur Loire, Saint-Georges-sur-Loire
samedi 19 septembre 2026 · Abbaye de Saint Georges sur Loire · Saint-Georges-sur-Loire
Informations pratiques
Visite guidée de l’abbaye 19 et 20 septembre Abbaye de Saint Georges sur Loire Maine-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:15:00+02:00 – 2026-09-19T12:15:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
L’abbaye de Saint Georges fondée en 1151, a connu de nombreuses modifications au cours de son histoire. La maison conventuelle datant de la fin du XVIIe héberge aujourd’hui l’hôtel de ville. Découvrez les grandes étapes de son histoire.
Abbaye de Saint Georges sur Loire 1 place de l’hôtel de ville 49170 saint georges sur loire Saint-Georges-sur-Loire 49170 Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 72 14 80 Maison conventuelle construite au XVIIe siècle.
L’abbaye de Saint Georges fondée en 1151, a connu de nombreuses modifications au cours de son histoire. La maison conventuelle datant de la fin du XVIIe héberge aujourd’hui l’hôtel de ville.
©mairie de saint Georges sur Loire
À voir aussi à Saint-Georges-sur-Loire (Maine-et-Loire)
- Garance, Salle Saint Louis (CinéVillages), Saint-Georges-sur-Loire 15 septembre 2026
- Journées du Patrimoine Rallye photo Saint-Georges-sur-Loire 19 septembre 2026
- Journées du Patrimoine Photographe en 1920 L’Enquête Caveaux de l’abbaye Saint-Georges-sur-Loire 19 septembre 2026
- Abbés…cédaire, Abbaye de Saint Georges sur Loire, Saint-Georges-sur-Loire 19 septembre 2026
- JOURNÉES DU PATRIMOINE CHÂTEAU DE SERRANT Saint-Georges-sur-Loire 19 septembre 2026