Visite guidée de l’abbaye, Abbaye de Saint Georges sur Loire, Saint-Georges-sur-Loire

Informations pratiques

Visite guidée de l’abbaye 19 et 20 septembre Abbaye de Saint Georges sur Loire Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:15:00+02:00 – 2026-09-19T12:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

L’abbaye de Saint Georges fondée en 1151, a connu de nombreuses modifications au cours de son histoire. La maison conventuelle datant de la fin du XVIIe héberge aujourd’hui l’hôtel de ville. Découvrez les grandes étapes de son histoire.

Abbaye de Saint Georges sur Loire 1 place de l’hôtel de ville 49170 saint georges sur loire Saint-Georges-sur-Loire 49170 Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 72 14 80 Maison conventuelle construite au XVIIe siècle.

L’abbaye de Saint Georges fondée en 1151, a connu de nombreuses modifications au cours de son histoire. La maison conventuelle datant de la fin du XVIIe héberge aujourd’hui l’hôtel de ville.

©mairie de saint Georges sur Loire