Visite guidée de l’abbaye de Nouaillé, Abbaye de Nouaillé, Nouaillé-Maupertuis

Informations pratiques

Visite guidée de l’abbaye de Nouaillé Dimanche 20 septembre, 15h00, 16h00 Abbaye de Nouaillé Vienne

Gratuit. Sans réservation. Limité à 40 personnes. Cet évènement n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:45:00+02:00

L’aile sud des moines de l’abbaye de Nouaillé vous ouvre exceptionnellement ses portes à l’occasion de deux visites guidées.

Accompagnés par la famille propriétaire des lieux, plongez dans l’histoire vivante de ce monument et découvrez les espaces du rez-de-chaussée : le grand salon, la salle à manger, la cuisine, le vestibule, les extérieurs, ainsi que quelques surprises habituellement cachées au public.

Pendant 45 minutes, parcourez des pièces restaurées et meublées avec soin. Anecdotes, fragments de vie quotidienne et détails architecturaux vous permettront de retrouver l’atmosphère qui animait autrefois l’abbaye.

Une visite gratuite, sans réservation, pour vivre un moment hors du temps dans un lieu chargé de mémoire.

Abbaye de Nouaillé 13 rue de l’abbaye, 86340 Nouaillé-Maupertuis Nouaillé-Maupertuis 86340 Vienne Nouvelle-Aquitaine 0644115745 L’abbaye bénédictine de Nouaillé a été fondée au VIIe siècle. Reconstruite aux XIe et XIIe siècles, elle a été fortifiée à partir du XIVe siècle. En 1356, la bataille de Poitiers se déroule sur son territoire. Eprouvée par la guerre de cent ans puis par les guerres de religions, elle connaît un renouveau spirituel et matériel à partir du XVIIe siècle qui favorise une ambitieuse reconstruction des bâtiments monastiques entre 1730 et 1750. En partie détruite après sa vente comme bien national sous la Révolution, la grande aile sud et ses dépendances, restaurées pour servir d’habitation, offrent des volumes voûtés majestueux.

La cour d’honneur et les pièces de réception seront montrées au public pour la première fois, avec un éclairage historique « aux chandelles » dans la soirée du samedi. Nouaillé-Maupertuis est d’un accès facile en voiture, à 10km au sud-est de Poitiers. Parkings publics à proximité.

L’aile sud des moines de l’Abbaye de Nouaillé vous ouvre ses portes pour deux visites guidées exceptionnelles.

© Frederic Didier