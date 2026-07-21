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Visite guidée de l’Abbaye Les trois jours de Grestain Abbaye de Grestain Fatouville-Grestain

samedi 8 août 2026 · Abbaye de Grestain · Fatouville-Grestain

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Abbaye de Grestain
Adresse
2169 Route de l'Estuaire
Ville
27210 Fatouville-Grestain
Département
Eure
Tarif

Fatouville-Grestain

Visite guidée de l’Abbaye Les trois jours de Grestain

Abbaye de Grestain 2169 Route de l’Estuaire Fatouville-Grestain Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 14:00:00
fin : 2026-08-08

Date(s) :
2026-08-08 2026-08-09

Dans le cadre du Festival Les trois jours de Grestain
Dans le cadre du Festival Les trois jours de Grestain

L’un des organisateurs du festival vous emmène pour découvrir l’histoire millénaire de l’Abbaye Notre-Dame de Grestain. Arlette, Herluin, Robert le Magnifique, Guillaume le Conquérant… Du XIè siècle à aujourd’hui, l’Abbaye a bien des histoires à conter.

Gratuit sur réservation   .

Abbaye de Grestain 2169 Route de l’Estuaire Fatouville-Grestain 27210 Eure Normandie +33 2 32 57 72 10 

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English : Visite guidée de l’Abbaye Les trois jours de Grestain

As part of the ‘Les trois jours de Grestain’ Festival

L’événement Visite guidée de l’Abbaye Les trois jours de Grestain Fatouville-Grestain a été mis à jour le 2026-07-21 par Bureau d’Informations Touristiques de Beuzeville

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