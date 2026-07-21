Visite guidée de l’Abbaye Les trois jours de Grestain Abbaye de Grestain Fatouville-Grestain
samedi 8 août 2026 · Abbaye de Grestain · Fatouville-Grestain
Informations pratiques
Fatouville-Grestain
Visite guidée de l’Abbaye Les trois jours de Grestain
Abbaye de Grestain 2169 Route de l’Estuaire Fatouville-Grestain Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 14:00:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08 2026-08-09
Dans le cadre du Festival Les trois jours de Grestain
Dans le cadre du Festival Les trois jours de Grestain
L’un des organisateurs du festival vous emmène pour découvrir l’histoire millénaire de l’Abbaye Notre-Dame de Grestain. Arlette, Herluin, Robert le Magnifique, Guillaume le Conquérant… Du XIè siècle à aujourd’hui, l’Abbaye a bien des histoires à conter.
Gratuit sur réservation .
Abbaye de Grestain 2169 Route de l’Estuaire Fatouville-Grestain 27210 Eure Normandie +33 2 32 57 72 10
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English : Visite guidée de l’Abbaye Les trois jours de Grestain
As part of the ‘Les trois jours de Grestain’ Festival
L’événement Visite guidée de l’Abbaye Les trois jours de Grestain Fatouville-Grestain a été mis à jour le 2026-07-21 par Bureau d’Informations Touristiques de Beuzeville
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