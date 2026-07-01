Visite guidée de l’aître de Saint-Maclou, Aître de Saint-Maclou, Rouen

Informations pratiques

Visite guidée de l’aître de Saint-Maclou 19 et 20 septembre Aître de Saint-Maclou Seine-Maritime

Durée 30 min, ouverture des réservations début sept.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

En compagnie d’un guide, partez à la découverte de l’Aître Saint Maclou et de ses secrets au travers d’une visite au format adapté pour les Journées Européennes du Patrimoine. Aucun détail ne vous échappera : du crâne à triple face sculpté sur la façade à la cloche de la cour de récréation, en passant par le fameux chat momifié de l’aître !

Aître de Saint-Maclou 186 Rue Martainville, 76000 Rouen, France Rouen 76000 Quartier Saint-Marc / Croix de Pierre / Saint-Nicaise Seine-Maritime Normandie 0235524821 https://www.aitresaintmaclou.fr [{« type »: « link », « value »: « https://rouen-sitesetmonuments.tickeasy.com/fr-FR/accueil »}] Au XIVe siècle, l’Europe est touchée par une crise démographique en lien avec la guerre, la famine et la peste. Rouen est lourdement impactée et doit créer un nouveau cimetière : l’aître Saint-Maclou.

De 1661 à 2014, l’aître Saint-Maclou prend une nouvelle vocation tournée vers l’éducation : école pour jeunes garçons, puis de jeunes filles, école des beaux-arts… Pendant plus de 120 ans, les activités scolaires et funéraires vont même se côtoyer.

En 2016, l’opération de restauration lancée par la Métropole Rouen Normandie est sans précédent dans l’histoire du monument. Aujourd’hui l’aître Saint-Maclou accueille plusieurs résidents autour de la culture, l’artisanat d’art et la gastronomie et propose de nombreux évènements et animations dans sa cour. En métro : station Théâtre des Arts. En bus : T1, T2, T3 – station Cathédrale. F1 et ligne 6 – station Saint-Nicolas.

En compagnie d’un guide, partez à la découverte de l’Aître Saint Maclou et de ses secrets au travers d’une visite au format adapté pour les Journées Européennes du Patrimoine. Aucun détail ne vous :…

©Rouen Sites et Monuments