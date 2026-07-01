Visite guidée de l’ancien couvent des capucins (ancien théâtre et ancienne école Michelet), Ancien couvent des capucins (ancien théâtre et ancienne école Michelet-Aragon), Chaumont

Informations pratiques

Visite guidée de l’ancien couvent des capucins (ancien théâtre et ancienne école Michelet) Samedi 19 septembre, 09h30, 10h30, 11h30 Ancien couvent des capucins (ancien théâtre et ancienne école Michelet-Aragon) Haute-Marne

Groupes limités à 19 personnes avec inscription OBLIGATOIRE à patrimoine-paysage@ville-chaumont.fr (visites samedi à 9h30, 10h30 et 11h30)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Ancien couvent de moines capucins fondé en 1698 et reconstruit en 1768, son église est devenu théâtre après la Révolution, tandis que ses bâtiments conventuels ont longtemps abrité une école qui, par extension, a donné provisoirement son nom à l’ensemble du site : « Michelet ».

Incendié en 2018, l’ensemble revient peu à peu à la vie : découvrez l’ancien théâtre abrité dans une église ou l’ancien cloître caché derrière les bâtiments.

Ancien couvent des capucins (ancien théâtre et ancienne école Michelet-Aragon) rue félix bablon 52000 Chaumont Chaumont 52000 Le Haut du Val Haute-Marne Grand Est 03 25 30 60 00 https://www.ville-chaumont.fr/ [{« type »: « email », « value »: « patrimoine-paysage@ville-chaumont.fr »}] Ancien couvent de Capucins fondé en 1698 et reconstruit en 1768.

Transformée en théâtre (ancienne église), puis en cinéma, et en école (anciens bâtiments conventuels) après la Révolution, l’ensemble est incendié en 2018 et connaît depuis une réhabilitation. Accessible depuis la place des Arts ou la rue Félix Bablon : parking de la gare à proximité.

Ancien couvent de moines capucins fondé en 1698 et reconstruit en 1768, son église est devenu théâtre après la Révolution, tandis que ses bâtiments conventuels ont longtemps abrité une école qui, par…

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