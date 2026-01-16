Visite guidée de l’ancien couvent des Ursulines Place André Counord Château-Gontier-sur-Mayenne

Visite guidée de l’ancien couvent des Ursulines

Le service Patrimoine du Pays de Château-Gontier vous propose des visites guidées toute l’année !

Le couvent des Ursulines

Découvrez dans le faubourg, le joyau architectural de la ville de Château-Gontier sur Mayenne, l’ancien Couvent des Ursulines fondé au XVIIe siècle, aujourd’hui devenu lieu privilégié de diffusion et de création artistique. Découverte du cloître, de l’église et du théâtre.

Rdv à l’Office de Tourisme

Réservation conseillée au 02 43 70 42 74

Tarifs 4€ Réduit 2€ gratuit pour les 10ans

Paiement sur place. .

Place André Counord Office de tourisme Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 70 42 74 tourisme@sud-mayenne.com

English :

The Pays de Château-Gontier heritage department offers guided tours all year round!

