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Visite guidée de l’ancien Hôtel de ville d’Orléans : un lieu chargé d’histoire, Hôtel Groslot, Orléans

samedi 19 septembre 2026 · Hôtel Groslot · Orléans

Visite guidée de l’ancien Hôtel de ville d’Orléans : un lieu chargé d’histoire, Hôtel Groslot, Orléans

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Hôtel Groslot
Adresse
Place de l'Étape, 45000 Orléans
Ville
45000 Orléans
Département
Loiret
Tarif
25 personnes par groupe

Visite guidée de l’ancien Hôtel de ville d’Orléans : un lieu chargé d’histoire 19 et 20 septembre Hôtel Groslot Loiret

25 personnes par groupe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Venez visiter l’Hôtel Groslot et plongez au cœur d’un lieu chargé d’histoire ; où chaque salon dévoile des anecdotes fascinantes et témoigne d’un héritage à préserver.

Hôtel Groslot Place de l’Étape, 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 79 22 30 http://www.orleans.fr Jacques Groslot, bailli de la ville, fait construire à la Renaissance cette maison qui, après la Révolution, devient l’Hôtel de Ville. Pour mieux répondre à ses nouvelles fonctions, l’hôtel fait alors l’objet de remaniements, notamment l’ajout de deux ailes. La décoration intérieure, réalisée entre 1850 et 1854, est de style gothique « troubadour »; ses salons présentent aux visiteurs plusieurs pièces remarquables : un coffre en bois offert par Louis XI aux chanoines de Saint-Aignan, un autre datant du XVIe siècle, ainsi que divers tableaux.
Venez visiter l’Hôtel Groslot et plongez au cœur d’un lieu chargé d’histoire ; où chaque salon dévoile des anecdotes fascinantes et témoigne d’un héritage à préserver.

©JEAN PUYO

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