Visite guidée de l’ancien Hôtel de ville d’Orléans : un lieu chargé d’histoire, Hôtel Groslot, Orléans

Informations pratiques

Visite guidée de l’ancien Hôtel de ville d’Orléans : un lieu chargé d’histoire 19 et 20 septembre Hôtel Groslot Loiret

25 personnes par groupe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Venez visiter l’Hôtel Groslot et plongez au cœur d’un lieu chargé d’histoire ; où chaque salon dévoile des anecdotes fascinantes et témoigne d’un héritage à préserver.

Hôtel Groslot Place de l’Étape, 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 79 22 30 http://www.orleans.fr Jacques Groslot, bailli de la ville, fait construire à la Renaissance cette maison qui, après la Révolution, devient l’Hôtel de Ville. Pour mieux répondre à ses nouvelles fonctions, l’hôtel fait alors l’objet de remaniements, notamment l’ajout de deux ailes. La décoration intérieure, réalisée entre 1850 et 1854, est de style gothique « troubadour »; ses salons présentent aux visiteurs plusieurs pièces remarquables : un coffre en bois offert par Louis XI aux chanoines de Saint-Aignan, un autre datant du XVIe siècle, ainsi que divers tableaux.

Venez visiter l’Hôtel Groslot et plongez au cœur d’un lieu chargé d’histoire ; où chaque salon dévoile des anecdotes fascinantes et témoigne d’un héritage à préserver.

©JEAN PUYO