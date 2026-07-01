Visite guidée de l’ancien Hôtel-Dieu, Préfecture de Normandie et de Seine-Maritime, Rouen

Informations pratiques

Visite guidée de l’ancien Hôtel-Dieu Samedi 19 septembre, 10h00 Préfecture de Normandie et de Seine-Maritime Seine-Maritime

Durée 1h30, départs des visites toutes les 15 min, dernière admission à 17h, entrée par la cour d’honneur 51 bis rue de Lecat.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Laissez vous guider dans l’ancien Hôtel-Dieu aujourd’hui siège de la préfecture de la Normandie et de la Seine-Maritime. Durant la visite, vous voyagerez du 17e au 21e siècle à travers les murs séculaires de cet ancien hôpital dédié aux malades de la peste transformé en préfecture moderne : salons de réceptions, ancienne tisanerie et ses cuivres dans lesquels les pharmaciens élaboraient les décoctions curatives, jardin des Augustines, ancienne chapelle, salles de réunion, antichambre du cabinet du Préfet,…et découvrirez la vie de la préfecture et ses missions.

Samedi 19 : de 10h à 18h (dernières entrées 17h) en accès libre et sans interruption

Départ des visites toutes les 15 min environ

Durée : 1h30

Entrée : Cour d’honneur – 51 bis rue de Lecat, 76000, Rouen

Préfecture de Normandie et de Seine-Maritime 51 bis rue de Lecat, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Pasteur Seine-Maritime Normandie

Laissez vous guider dans l’ancien Hôtel-Dieu aujourd’hui siège de la préfecture de la Normandie et de la Seine-Maritime. Durant la visite, vous voyagerez du 17e au 21e siècle à travers les murs de de…

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