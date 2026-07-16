Visite guidée de l’ancien Lycée de Jeunes Filles de Guéret (aujourd’hui collège Jules Marouzeau), Collège Jules Marouzeau, Guéret

Informations pratiques

Visite guidée de l’ancien Lycée de Jeunes Filles de Guéret (aujourd’hui collège Jules Marouzeau) 18 et 19 septembre Collège Jules Marouzeau Creuse

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T18:00:00+02:00 – 2026-09-18T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Les visiteurs pourront accéder en voiture jusqu’en haut du collège ou emprunter la côte historique.

Des élèves assureront la visite commentée de l’établissement. Le parcours comprendra une exposition consacrée à l’histoire du bâtiment ainsi que la projection du film « Autobiographie d’un lycée de jeunes filles ».

Une salle sera dédiée à la consultation, sur plusieurs postes informatiques, des photographies de classe réalisées depuis 1894 jusqu’à nos jours.

Les visiteurs, et tout particulièrement les anciennes et anciens élèves, sont invités à apporter les photographies ou documents liés à leur scolarité dont ils disposent. Ces archives pourront être numérisées à cette occasion.

Collège Jules Marouzeau 25 avenue de la Sénatorerie, 23000 Guéret Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine 0555519060 https://julesmarouzeau.entcreuse.fr/ Le collège Jules Marouzeau accueille ses élèves dans les locaux de l’ancien Lycée de Jeunes Filles de Guéret fondé en 1887. Il fêtera ses 140 ans en octobre 2027. Parking visiteur sur place

Les visiteurs peuvent accéder en voiture jusqu’en haut du collège ou emprunter la côte historique.

©Collège Jules Marouzeau