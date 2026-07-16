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Visite guidée : de l’ancienne Chartreuse au Haras de Rodez, Pays d’art et d’histoire Rodez agglomération, Rodez

dimanche 20 septembre 2026 · Pays d'art et d'histoire Rodez agglomération · Rodez

Visite guidée : de l’ancienne Chartreuse au Haras de Rodez, Pays d’art et d’histoire Rodez agglomération, Rodez

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Pays d'art et d'histoire Rodez agglomération
Adresse
14 place Eugène Raynaldy, 12000 Rodez
Ville
12000 Rodez
Département
Aveyron
Tarif
Gratuit. Entrée libre.

Visite guidée : de l’ancienne Chartreuse au Haras de Rodez Dimanche 20 septembre, 14h00, 16h00 Pays d’art et d’histoire Rodez agglomération Aveyron

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

De la chartreuse du XVIe siècle à l’installation des Haras nationaux, découvrez l’histoire d’un site d’exception, niché dans un écrin de verdure au cœur de la ville.
Sans réservation.
Rendez-vous devant le 1er portail d’entrée, rue Eugène Loup.

Pays d’art et d’histoire Rodez agglomération 14 place Eugène Raynaldy, 12000 Rodez Rodez 12000 Aveyron Occitanie
De la Chartreuse du XVIe siècle, en passant par l’installation des Haras Nationaux, découvrez un site d’exception verdoyant au cœur de la ville.

©OT Rodez agglomération

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