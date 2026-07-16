Visite guidée : de l’ancienne Chartreuse au Haras de Rodez, Pays d’art et d’histoire Rodez agglomération, Rodez

Informations pratiques

Visite guidée : de l’ancienne Chartreuse au Haras de Rodez Dimanche 20 septembre, 14h00, 16h00 Pays d’art et d’histoire Rodez agglomération Aveyron

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

De la chartreuse du XVIe siècle à l’installation des Haras nationaux, découvrez l’histoire d’un site d’exception, niché dans un écrin de verdure au cœur de la ville.

Sans réservation.

Rendez-vous devant le 1er portail d’entrée, rue Eugène Loup.

Pays d’art et d’histoire Rodez agglomération 14 place Eugène Raynaldy, 12000 Rodez Rodez 12000 Aveyron Occitanie

De la Chartreuse du XVIe siècle, en passant par l’installation des Haras Nationaux, découvrez un site d’exception verdoyant au cœur de la ville.

©OT Rodez agglomération