Visite guidée de l’ancienne imprimerie MAME, École supérieure d’art et de design TALM-Tours, Tours

Informations pratiques

Visite guidée de l’ancienne imprimerie MAME Samedi 19 septembre, 10h00, 11h00, 12h00, 14h00, 15h00, 16h00 École supérieure d’art et de design TALM-Tours Indre-et-Loire

Limité à 12 personnes par créneaux de visite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Le public est invité à venir découvrir les espaces de l’ancienne imprimerie Mame, aujourd’hui lieu d’enseignement artistique de l’école d’art de Tours. Installés dans l’ancienne tour de l’imprimerie, le public pourra découvrir les espaces d’ateliers des étudiant·es en Art, ainsi que les ateliers de travail des étudiant·es en Conservation-restauration des biens culturels de TALM-Tours. En partenariat avec la Mission Val de Loire et l’inventaire de la Région, une exposition d’archives photographiques et audiovisuelles sera visible dans les couloirs de l’établissement lors des visites guidées.

École supérieure d’art et de design TALM-Tours 40 rue du Docteur Chaumier, 37000 Tours Tours 37000 Lamartine Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 46 67 39 65 https://esad-talm.fr/fr https://www.instagram.com/talm_tours/;https://www.facebook.com/TALMTours?locale=fr_FR [{« type »: « email », « value »: « contact-tours@talm.fr »}] Fondée en 1774, l’école d’art de Tours, institution emblématique, est le berceau de la créativité artistique sur le territoire tourangeau. D’abord hébergée par le musée des Beaux-Arts, elle déménage après la guerre au jardin François 1ᵉʳ (emplacement actuel du CCC OD) avant d’emménager sur le site MAME en 2015, dans une partie des locaux de l’ancienne imprimerie emblématique.

Engagée pour l’éducation artistique accessible à tous, l’établissement d’enseignement supérieur public accueille

180 étudiantes et étudiants, artistes et conservateurs·trices-restaurateurs·trices de demain, ou encore futur·e·s professionnel·le·s dans le domaine culturel et le champ des arts visuels. Il se démarque également grâce à la création en

1983 d’une formation unique en France : la conservation-restauration des œuvres sculptées.

En parallèle des diplômes reconnus par l’État qu’elle décerne, TALM-Tours propose une offre très large de cours publics pour amateur·trices. Ces cours, dispensés par des professeur·es expérimenté·es et diplômé·es, s’adressent à tous les passionné·es tourangeaux·elles et habitant·es de la métropole qui souhaitent explorer et développer leur créativité. Bus FilBleu : arrêt MAME

Le public est invité à venir découvrir les espaces de l’ancienne imprimerie Mame, aujourd’hui lieu d’enseignement artistique de l’école d’art de Tours.

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