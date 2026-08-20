Visite guidée de L’Antiquaille, L’Antiquaille, Lyon

Informations pratiques

Visite guidée de L’Antiquaille 19 et 20 septembre L’Antiquaille Métropole de Lyon

Tarif adulte : 3 € ; Tarif réduit : 1.5 € ; Don libre. Durée de la visite : 45 minutes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Dans le cadre de ces Journées Européennes du Patrimoine, L’Antiquaille présente une exposition de banderoles illustrées retraçant les différentes étapes de la restructuration de l’ancien hôpital de L’Antiquaille. Grâce à de nombreuses photographies, les visiteurs pourront découvrir l’ampleur des travaux qui ont permis de préserver et de valoriser ce lieu historique afin de le transformer en centre culturel consacré à l’histoire du christianisme lyonnais.

Cette exposition s’inscrit pleinement dans les thèmes nationaux de l’édition 2026 en montrant comment un patrimoine remarquable peut être sauvegardé, réinventé et transmis aux générations futures. Les photographies témoignent de cette métamorphose et offrent un regard unique sur l’évolution d’un site majeur du patrimoine lyonnais.

Les visiteurs pourront également participer à des visites découvertes commentées de deux espaces emblématiques de L’Antiquaille, tous deux classés Monuments Historiques :

– La Crypte des mosaïques, édifiée en hommage aux 48 martyrs de Lyon de l’an 177 sous l’Empire romain.

– Le Cachot de Pothin, consacré à saint Pothin, premier évêque de Lugdunum et figure majeure des origines du christianisme en Gaule.

Chaque visite dure 45 minutes.

L’Antiquaille 49 Montée Saint-Barthélémy 69005 Lyon Lyon 69005 Lyon 5e Arrondissement Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes +33 (0)4 72 54 13 49 https://www.antiquaille.fr/ https://www.instagram.com/antiquaille.eccly/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/journees-europeennes-du-patrimoine25 »}] L’Antiquaille, Espace Culturel du Christianisme à Lyon, est situé en plein cœur du périmètre classé de l’UNESCO, sur la colline de Fourvière, à l’emplacement de l’ancien hôpital du même nom.

Grâce à une scénographie étudiée, il présente l’Histoire du Christianisme des martyrs de Lyon sous l’Empire Romain (177 ap. JC) jusqu’à la Renaissance.

Au cours de cette visite dédiée à l’Histoire des premiers Chrétiens, découvrez les “fondamentaux” de cette nouvelle religion qui bouscule l’ordre établi par l’Empire Romain. Vous pourrez accéder à deux salles classées aux Monuments Historiques : le « cachot » de Pothin, premier évêque de Lyon, et la crypte des martyrs, au décor de mosaïques exceptionnel réalisé à la fin du XIXe siècle par les artistes de la Basilique de Fourvière. Le site est accessible en funiculaire : F1 arrêt Minimes-Théâtres romains, et F2 arrêt Fourvière.

Il bénéficie de 2 places de parking PMR devant son entrée (49 Montée Saint-Barthélemy).

L’ensemble de l’espace culturel est accessible aux PMR.

Dans le cadre de ces Journées Européennes du Patrimoine, L’Antiquaille présente une exposition de banderoles illustrées retraçant les différentes étapes de la restructuration de l’ancien hôpital de à…

©L’Antiquaille