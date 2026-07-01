Visite guidée de l’apothicairerie, Musée Flaubert et d’histoire de la Médecine, Rouen
samedi 19 septembre 2026 · Musée Flaubert et d'histoire de la Médecine · Rouen
Informations pratiques
Visite guidée de l’apothicairerie 19 et 20 septembre Musée Flaubert et d’histoire de la Médecine Seine-Maritime
Durée 1h.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Le musée vient de recevoir un important dépôt d’une dizaine de pots de pharmacie du musée de la Céramique, cette visite est l’occasion de mettre en lumière ces faïences exceptionnelles. Parmi celles-ci, les pots du 16e siècle de Masséot Abaquesne, des faïences italiennes et un spectaculaire vase à thériaque en faïence de Rouen du 18e siècle.
Musée Flaubert et d’histoire de la Médecine 51 Rue de Lecat, 76000 Rouen, France Rouen 76000 Quartier Pasteur Seine-Maritime Normandie 0276303990 https://musees-rouen-normandie.fr/fr L’hôtel-Dieu contient la chambre natale de Gustave Flaubert.
Le musée vient de recevoir un important dépôt d’une dizaine de pots de pharmacie du musée de la Céramique, cette visite est l’occasion de mettre en lumière ces faïences exceptionnelles. Parmi les du…
© Métropole Rouen Normandie
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