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AGENDA · Brioude

Visite guidée de l’Aquarium Maison du Saumon Place de la Résistance Brioude

samedi 19 septembre 2026 · Place de la Résistance · Brioude

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Place de la Résistance
Adresse
Aquarium Maison du Saumon et de la Rivière
Ville
43100 Brioude
Département
Haute-Loire
Tarif
6 6

Brioude

Visite guidée de l’Aquarium Maison du Saumon

Place de la Résistance Aquarium Maison du Saumon et de la Rivière Brioude Haute-Loire

Tarif : 6 – 6 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine 2026, les 19 et 20 septembre, l’Aquarium- Maison du Saumon ouvre ses portes pour une visite commentée à tarif réduit.
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Place de la Résistance Aquarium Maison du Saumon et de la Rivière Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 91 43  aquarium.mds@orange.fr

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English :

As part of the 2026 European Heritage Days, on September 19 and 20, the Aquarium-Maison du Saumon will open its doors for a guided tour at a reduced rate.

L’événement Visite guidée de l’Aquarium Maison du Saumon Brioude a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne

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