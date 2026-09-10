Visite guidée de l’Aquarium Maison du Saumon Place de la Résistance Brioude
samedi 19 septembre 2026 · Place de la Résistance · Brioude
Informations pratiques
Brioude
Visite guidée de l’Aquarium Maison du Saumon
Place de la Résistance Aquarium Maison du Saumon et de la Rivière Brioude Haute-Loire
Tarif : 6 – 6 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine 2026, les 19 et 20 septembre, l’Aquarium- Maison du Saumon ouvre ses portes pour une visite commentée à tarif réduit.
.
Place de la Résistance Aquarium Maison du Saumon et de la Rivière Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 91 43 aquarium.mds@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
As part of the 2026 European Heritage Days, on September 19 and 20, the Aquarium-Maison du Saumon will open its doors for a guided tour at a reduced rate.
L’événement Visite guidée de l’Aquarium Maison du Saumon Brioude a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne
À voir aussi à Brioude (Haute-Loire)
- Conférence De Matisse à Yves Saint Laurent, la passion du textile place Grégoire de Tours Brioude 10 septembre 2026
- Parent’aise partagée atelier cuisine Espace Socio-Culturel Brioude 11 septembre 2026
- Café tricot/crochet Espace Socio-Culturel Brioude 11 septembre 2026
- Partage de talent Anglais Espace Socio-Culturel Brioude 15 septembre 2026
- Atelier Do It Yourself fabrication de craie Espace Socio-Culturel Brioude 16 septembre 2026