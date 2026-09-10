Visite guidée de l’Aquarium Maison du Saumon Place de la Résistance Brioude

Informations pratiques

Brioude

Visite guidée de l’Aquarium Maison du Saumon

Place de la Résistance Aquarium Maison du Saumon et de la Rivière Brioude Haute-Loire

Tarif : 6 – 6 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine 2026, les 19 et 20 septembre, l’Aquarium- Maison du Saumon ouvre ses portes pour une visite commentée à tarif réduit.

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Place de la Résistance Aquarium Maison du Saumon et de la Rivière Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 91 43 aquarium.mds@orange.fr

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English :

As part of the 2026 European Heritage Days, on September 19 and 20, the Aquarium-Maison du Saumon will open its doors for a guided tour at a reduced rate.

L’événement Visite guidée de l’Aquarium Maison du Saumon Brioude a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne