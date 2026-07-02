Visite guidée de l’archevêché, Archevêché de Rouen, Rouen

Informations pratiques

Visite guidée de l’archevêché 19 et 20 septembre Archevêché de Rouen Seine-Maritime

Durée 1h30, départs des visites sam à 14h, 14h30, 15h45 et 16h15, dim 14h, 14h30, 15h45 et 16h15.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:45:00+02:00

Archevêché (14e – 18e S)

Visites commentées d’une partie de l’archevêché par des guides conférenciers.

Sam 19 : 14h, 14h30, 15h45, 16h15

Dim 20 : 14h, 14h30, 15h45, 16h15

Durée : 1h30

Réservation obligatoire sur https://my.weezevent.com/visite-de-larcheveche

Archevêché de Rouen 2 rue des Bonnetiers, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « http://my.weezevent.com/visite-de-larcheveche »}] [{« data »: {« cache_age »: 86400, « description »: « Visites commentu00e9es d’une partie de l’Archevu00eachu00e9 par des guides confu00e9renciers. tDuru00e9e: 1h30 », « html »: «

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Archevêché (14e – 18e siècles)

Métropole Rouen Normandie