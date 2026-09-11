Visite guidée de l’Arsenal, L’Arsenal – Jean-Marie Rausch, Metz

Informations pratiques

Visite guidée de l’Arsenal 19 et 20 septembre L’Arsenal – Jean-Marie Rausch Moselle

Gratuit sur réservation, limité à 35 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine et des Journées du matrimoine, réservez une visite pour découvrir l’Arsenal, tel que vous ne l’avez jamais vu !

Médiatrice : Yvette Szakaks.

L’Arsenal – Jean-Marie Rausch 3 Avenue Ney, 57000 Metz, France Metz 57000 Nouvelle Ville Moselle Grand Est 0387399200 https://www.citemusicale-metz.fr [{« type »: « link », « value »: « https://cmm.shop.secutix.com/selection/event/seat?perfId=10229950134394&lang=fr »}] Salle de concert et de spectacle, l’Arsenal se situe à la croisée des genres et des publics. Lieu emblématique de la culture à Metz, il a été totalement réinventé par Ricardo Bofill en 1989 et figure désormais parmi les salles les plus prestigieuses d’Europe. La Grande Salle est notamment reconnue pour ses qualités acoustiques incomparables. Depuis son ouverture, l’Arsenal soutient la création en accueillant des artistes en résidence et propose une programmation riche et diversifiée, autour des musiques symphoniques, baroques, jazz et de la danse. Ensemble patrimonial d’exception, l’Arsenal est doté de trois salles de spectacle, d’une galerie d’exposition photographique, de divers salons de réception et espaces de rencontre. L’Arsenal est également en charge de deux bâtiments classés au titre des Monuments historiques : Saint-Pierre-aux-Nonnains ainsi que la Chapelle des Templiers, datant respectivement des IVe et XIIIe siècles.

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine et des Journées du matrimoine, réservez une visite pour découvrir l’Arsenal, tel que vous ne l’avez jamais vu !

© Christophe Urbain