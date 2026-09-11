Visite guidée de l’atelier, Chantier naval Nicolas – Open Lune, Bordeaux
samedi 19 septembre 2026 · Chantier naval Nicolas - Open Lune · Bordeaux
Informations pratiques
Visite guidée de l’atelier Samedi 19 septembre, 09h00 Chantier naval Nicolas – Open Lune Gironde
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Venez découvrir les savoir-faire du chantier naval Nicolas, spécialiste de la restauration de canots automobiles en bois et détenteur d’un précieux patrimoine technique.
Au programme, découverte des techniques de restauration appliquées à des embarcations emblématiques telles que Riva, Chris-Craft, Arcangeli ou Swiss Craft.
Chantier naval Nicolas – Open Lune 21 parc d’activité des Queyries, 33100 Bordeaux Bordeaux 33100 Bastide Niel Gironde Nouvelle-Aquitaine 0664385910 https://chantiernicolas.fr/ Chantier naval de restauration de canots automobiles arret Bato – escale Darwin Bastide
Venez découvrir les savoir-faire du chantier naval Nicolas, spécialiste de la restauration de canots automobiles en bois et détenteur d’un précieux patrimoine technique.
©openlune
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