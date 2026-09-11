Visite guidée de l’atelier, Chantier naval Nicolas – Open Lune, Bordeaux

Informations pratiques

Visite guidée de l’atelier Samedi 19 septembre, 09h00 Chantier naval Nicolas – Open Lune Gironde

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Venez découvrir les savoir-faire du chantier naval Nicolas, spécialiste de la restauration de canots automobiles en bois et détenteur d’un précieux patrimoine technique.

Au programme, découverte des techniques de restauration appliquées à des embarcations emblématiques telles que Riva, Chris-Craft, Arcangeli ou Swiss Craft.

Chantier naval Nicolas – Open Lune 21 parc d’activité des Queyries, 33100 Bordeaux Bordeaux 33100 Bastide Niel Gironde Nouvelle-Aquitaine 0664385910 https://chantiernicolas.fr/ Chantier naval de restauration de canots automobiles arret Bato – escale Darwin Bastide

Venez découvrir les savoir-faire du chantier naval Nicolas, spécialiste de la restauration de canots automobiles en bois et détenteur d’un précieux patrimoine technique.

©openlune