Visite guidée de l’Atelier du 7ème art, Atelier du 7ème Art – cinémathèque du Lavoir, Dornecy

Informations pratiques

Visite guidée de l’Atelier du 7ème art 19 et 20 septembre Atelier du 7ème Art – cinémathèque du Lavoir Nièvre

Groupe de 6 toutes les heures

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

L’Atelier du 7ème art fetera avec vous son 11000 titres de films ! Lors de cette visite, vous découvrirez les lieux dédiés à la préservation de cette collection unique, guidés par des passionnés qui vous expliqueront les techniques de conservation, de restauration et de numérisation des films. Vous pourrez également explorer l’histoire de cette cinémathèque privée, née d’une passion transmise depuis 1958, et comprendre comment ces trésors du cinéma sont sauvegardés et valorisés.

Atelier du 7ème Art – cinémathèque du Lavoir 8 rue André Viau, 58530 Dornecy Dornecy 58530 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 06 13 80 74 62 http://www.a7art.fr https://fr-fr.facebook.com/a7art http://a7art.fr La cinémathèque de Lavoir est le siège de l’association l’Atelier du 7ème Art, créée à Dornecy, dans la Nièvre, en 2012. Elle regroupe la collection privée de films de Frédéric Rolland. Elle compte un total d’environ 7 000 éléments dont 4 500 fictions et documentaires principalement en support 16 mm et 35 mm. Le fonds compte également 2 300 bandes annonces ou publicités anciennes ainsi qu’environ 250 bobines de films amateurs sur l’axe du « travelogue » (le film de voyage), une collection d’appareils, d’affiches et de photographies d’exploitation.

Jean Van Herzeele fut le président fondateur de l’Atelier du 7ème Art. Il prit sa retraite en 1987 dans la Nièvre et transmit, petit à petit, son fonds et sa passion à son petit-neveu Frédéric Rolland. Il décède en mai 2020 et une page du site est dédiée à sa mémoire.

Frédéric Rolland est docteur en cinéma et audiovisuel. Il a impulsé le projet de l’Atelier du 7ème Art dont il est aujourd’hui le président et se partage entre Chatillon (en Île-de-France) et Dornecy (dans la Nièvre). Il est également, depuis avril 2017, responsable de la Cinémathèque centrale de l’Enseignement public (qui dépend de la direction des bibliothèques universitaires de l’Université Sorbonne nouvelle). Il a longtemps exercé comme enseignant et comme consultant en audiovisuel. Son interface personnelle est le site Cinematographe.org, qui comporte de nombreux contenus complémentaires à ces pages. Sur rendez-vous. Téléphoner pour réserver.

L’Atelier du 7ème art fetera avec vous son 11000 titres de films ! Lors de cette visite, vous découvrirez les lieux dédiés à la préservation de cette collection unique, guidés par des passionnés qui…

© Frédéric Rolland