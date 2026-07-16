Visite guidée de l’atelier municipal de passementerie, Soierie Vivante : Atelier municipal de passementerie, Lyon

Informations pratiques

Visite guidée de l’atelier municipal de passementerie Samedi 19 septembre, 09h00, 10h00, 11h00, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00 Soierie Vivante : Atelier municipal de passementerie Métropole de Lyon

Visites sur réservation dans la limite de 20 personnes par créneau.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T09:40:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:40:00+02:00

Qu’est ce que la passementerie ? Poussez les porte d’un atelier authentique afin d’écouter le quotidien de Mme Létourneau, maître passementière et meilleure ouvrière de France en 1976. Durant la visite guidée, découvrez l’histoire du lieu et de la famille qui y a vécu, pour une immersion totale dans le quotidien de ces travailleurs de la soie et autres matériaux précieux. Vous pourrez observer un métier à tisser en action afin de comprendre le principe du tissage aidé de la mécanique Jacquard. Écoutez le métier à tisser fonctionner et imaginez la vie des familles de canuts rythmée au son de leurs métiers !

Soierie Vivante : Atelier municipal de passementerie 21 rue Richan, 69004 Lyon, Métropole de Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes Lyon 69004 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes http://www.soierie-vivante.asso.fr Ancien atelier de passementerie (tissage de galons) appartenant à la Ville de Lyon, sauvegardé par Soierie Vivante (siège de l’association). 1er étage sans ascenseur

Qu’est ce que la passementerie ? Poussez les porte d’un atelier authentique afin d’écouter le quotidien de Mme Létourneau, maître passementière et meilleure ouvrière de France en 1976. Durant la du y…

©Soierie Vivante