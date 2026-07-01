Visite guidée de l’Atrium, L’Atrium, Rouen

Informations pratiques

Visite guidée de l’Atrium 19 et 20 septembre L’Atrium Seine-Maritime

Départs des visites à 10h, 11h, 14h, 15h, 16h et 17h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visites commentées

Samedi 19 septembre 2026 : 10h, 11h, 14h, 15h, 16h, 17h

dimanche 20 septembre 2026 : 10h, 11h, 14h, 15h, 16h, 17h

L’Atrium 115 boulevard de l’Europe, 76100 Rouen Rouen 76100 Quartier Saint-Clément / Jardin des Plantes Seine-Maritime Normandie Ancienne école normale pour garçons au XIXe siècle, l’Atrium est aujourd’hui un équipement de la Région Normandie qui accueille plus d’une quinzaine d’associations régionales qui œuvrent toutes pour le partage des savoirs et des connaissances dans différents domaines. Idéalement situé dans Rouen, l’Atrium est facilement accessible en transport en commun. En métro : station Europe – ligne Boulingrin – Technopôle du Madrillet – (10 min de la gare), en vélo : parking devant le bâtiment En voiture : parking Saint-Sever (5 min à pied).

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