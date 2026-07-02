Visite guidée de l’auberge de jeunesse, Ancienne teinturerie d’Auvray – Auberge de jeunesse HI, Rouen
dimanche 20 septembre 2026 · Ancienne teinturerie d'Auvray - Auberge de jeunesse HI · Rouen
Informations pratiques
Visite guidée de l’auberge de jeunesse Dimanche 20 septembre, 09h30 Ancienne teinturerie d’Auvray – Auberge de jeunesse HI Seine-Maritime
18 pers. max.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Visites guidées
Ancienne teinturerie d’Auvray – Auberge de jeunesse HI 3 rue du tour, 76000 Rouen Rouen 76161 Quartier Grieu / Vallon Suisse / Saint-Hilaire Seine-Maritime Normandie 02 35 08 18 50 https://www.hifrance.org/auberges-de-jeunesse/rouen/ [{« type »: « email », « value »: « rouen@hifrance.org »}] Ancienne Teinturerie
Visites guidées
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