Visite guidée de l’auberge de jeunesse, Ancienne teinturerie d’Auvray – Auberge de jeunesse HI, Rouen

dimanche 20 septembre 2026 · Ancienne teinturerie d'Auvray - Auberge de jeunesse HI · Rouen

Informations pratiques

Visite guidée de l’auberge de jeunesse Dimanche 20 septembre, 09h30 Ancienne teinturerie d’Auvray – Auberge de jeunesse HI Seine-Maritime

18 pers. max.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Visites guidées

Ancienne teinturerie d’Auvray – Auberge de jeunesse HI 3 rue du tour, 76000 Rouen Rouen 76161 Quartier Grieu / Vallon Suisse / Saint-Hilaire Seine-Maritime Normandie 02 35 08 18 50 https://www.hifrance.org/auberges-de-jeunesse/rouen/ [{« type »: « email », « value »: « rouen@hifrance.org »}] Ancienne Teinturerie

Visites guidées

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