Visite guidée de l’&cclesia Office de Tourisme Luxeuil-les-Bains

Informations pratiques

Luxeuil-les-Bains

Visite guidée de l’&cclesia

Office de Tourisme 30 Rue Victor Genoux Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-15 15:00:00

fin : 2026-10-08 16:30:00

Date(s) :

2026-09-15 2026-09-24 2026-09-29 2026-10-01 2026-10-06 2026-10-08 2026-10-13 2026-10-15 2026-10-20 2026-10-22 2026-10-27 2026-10-29 2026-10-31 2026-11-03 2026-11-05 2026-11-10 2026-11-12 2026-11-17 2026-11-19 2026-12-22

Ouvrez les portes de l’&cclesia et explorez le site archéologique Saint-Martin à travers ses 2000 ans d’histoire : du quartier gallo-romain à l’église Saint-Martin, en passant par la nécropole et la basilique paléochrétienne, découvrez le site funéraire mérovingien le plus important d’Europe.

Durée : 90 min

Horaires variables selon les jours de visite.

Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme au 03 84 40 06 41. Fin des inscriptions à 12h le jour de la visite. Annulation si moins de 4 inscrits. .

Office de Tourisme 30 Rue Victor Genoux Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 06 41 tourisme@luxeuil-vosges-sud.fr

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English : Visite guidée de l’&cclesia

L’événement Visite guidée de l’&cclesia Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-04 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)