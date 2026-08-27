Visite guidée de l’&cclesia Office de Tourisme Luxeuil-les-Bains
mardi 15 septembre 2026 · Office de Tourisme · Luxeuil-les-Bains
Informations pratiques
Luxeuil-les-Bains
Visite guidée de l’&cclesia
Office de Tourisme 30 Rue Victor Genoux Luxeuil-les-Bains Haute-Saône
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-15 15:00:00
fin : 2026-10-08 16:30:00
Date(s) :
2026-09-15 2026-09-24 2026-09-29 2026-10-01 2026-10-06 2026-10-08 2026-10-13 2026-10-15 2026-10-20 2026-10-22 2026-10-27 2026-10-29 2026-10-31 2026-11-03 2026-11-05 2026-11-10 2026-11-12 2026-11-17 2026-11-19 2026-12-22
Ouvrez les portes de l’&cclesia et explorez le site archéologique Saint-Martin à travers ses 2000 ans d’histoire : du quartier gallo-romain à l’église Saint-Martin, en passant par la nécropole et la basilique paléochrétienne, découvrez le site funéraire mérovingien le plus important d’Europe.
Durée : 90 min
Horaires variables selon les jours de visite.
Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme au 03 84 40 06 41. Fin des inscriptions à 12h le jour de la visite. Annulation si moins de 4 inscrits. .
Office de Tourisme 30 Rue Victor Genoux Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 06 41 tourisme@luxeuil-vosges-sud.fr
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English : Visite guidée de l’&cclesia
L’événement Visite guidée de l’&cclesia Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-04 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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