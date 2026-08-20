Visite guidée de l’écluse de Rochetaillée-sur-Saône et explication du fonctionnement du barrage de Couzon-au-Mont d’Or, Ecluse de Rochetaillée sur Saône, Rochetaillée-sur-Saône

Informations pratiques

Visite guidée de l’écluse de Rochetaillée-sur-Saône et explication du fonctionnement du barrage de Couzon-au-Mont d’Or Samedi 19 septembre, 09h30 Ecluse de Rochetaillée sur Saône Métropole de Lyon

Limité à 20 personnes par groupe.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Visites assurées par les personnels de l’établissement public VNF à 9h30, à 10h30 et à 11h30

Les visites se dérouleront en 2 temps :

* Présentation de l’écluse de Rochetaillée, avec passage à la cabine de l’éclusier pour évoquer les activités transport et tourisme fluvial

* Présentation du barrage de Couzon et du rôle d’acteur de l’eau de VNF au bénéfice de nombres usages.

Réservation obligatoire via lien ci dessous

En raison du contexte VIGIPIRATE, les personnels VNF demanderont la présentation d’une pièce d’identité (CNI, passeport ou toute pièce officielle portant une photographie). En cas de refus de présenter une pièce d’identité, l’accès sera refusé. Les sacs et bagages volumineux sont proscrits.

Ecluse de Rochetaillée sur Saône 650 Quai Pierre Dupont 69270 Rochetaillée-sur-Saône Rochetaillée-sur-Saône 69270 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 72 56 59 00 http://www.vnf.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/copy-of-visite-du-site-eclusier-de-couzonrochetaillee-tickets-1992810885002?aff=oddtdtcreator »}] L’écluse de Rochetaillée est l’une des cinq écluses aménagées sur les 220 km de la Saône à grand gabarit, qui prolonge au nord l’artère fluviale du Rhône. En moyenne, ce sont 2 millions de tonnes de marchandises qui y transitent chaque année. L’ouvrage assure également le passage des paquebots fluviaux en provenance de la Bourgogne ou de Lyon et de la vallée du Rhône (26 paquebots fluviaux et 110 000 passagers à l’échelle du bassin), ainsi que de très nombreux bateaux de plaisance. Parking au niveau du n°650 Quai Pierre Dupont, 69270 ROCHETAILLEE SUR SAONE

Visites assurées par les personnels de l’établissement public VNF à 9h30, à 10h30 et à 11h30

©VNF/Damien LACHAS