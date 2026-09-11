Visite guidée de l’école d’architecture (ENSAPL), ENSAPL, Villeneuve d’Ascq
samedi 19 septembre 2026 · ENSAPL · Villeneuve d'Ascq
Informations pratiques
Visite guidée de l’école d’architecture (ENSAPL) Samedi 19 septembre, 15h30 ENSAPL Nord
Gratuit- sur Inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Samedi 19 septembre à 15h30, découvrez ENSAPL installée à Villeneuve d’Ascq depuis 1977.
Avec deux professionnels de l’école, parcourez les différents bâtiments de l’école à l’architecture moderne et découvrez l’histoire de sa construction.
l’ENSAPL accueille aujourd’hui plus de 800 étudiants en architecture et en paysage qui, ensemble, bénéficient d’espaces de travail individualisés par ateliers de projet, d’amphithéâtres, de salles de cours, d’une riche bibliothèque, d’une cafétéria, de nombreux postes informatiques ainsi que de l’atelier « échelle1 ».
Horaires
Samedi 19 septembre à 15h30
Sur inscription
https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/jep-2026
La visite est suivie d’un concert du groupe Cordes à 17h.
ENSAPL 2 rue verte 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve d’Ascq 59650 Hôtel de Ville Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/jep-2026 »}] [{« link »: « https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/jep-2026 »}]
Samedi 19 septembre à 15h30, découvrez ENSAPL installée à Villeneuve d’Ascq depuis 1977. visite guidée patrimoine
ENSAPL
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