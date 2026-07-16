Visite guidée de l’école Jean Goubert : mémoire d’une école, mémoire d’une ville, Office de tourisme du Cotentin, Cherbourg-en-Cotentin

Informations pratiques

Visite guidée de l’école Jean Goubert : mémoire d’une école, mémoire d’une ville Samedi 19 septembre, 10h00 Office de tourisme du Cotentin Manche

Durée 1h30.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Poussez les portes de l’école Jean Goubert pour une visite exceptionnelle au coeur de l’histoire locale et du patrimoine artistique du Cotentin. Cette découverte vous invite à parcourir l’histoire de l’école en parrallèle des transformations de la ville d’Equeurdreville-Hainneville et de la vie quotidienne de ses habitants. L’occasion également d’évoquer la figure de Jean Goubert, résistant dont l’école porte le nom, ainsi que l’histoire de la Résistance dans le Cotentin pendant la 2nde Guerre Mondiale. La visite permet d’accèder aux remarquables peintures d’Emile Dorrée qui décorent l’établissement. Véritable trésor, cet ensemble de paysages normands fait écho à l’exposition temporaire consacrée à l’artiste au Musée Thomas Henry : « Emile Dorrée, peintre de la Hague ».

Une visite originale entre art, histoire locale et mémoire collective pour redécouvrir l’école témoin vivant de l’histoire d’une ville.

Office de tourisme du Cotentin 56 quai de Caligny, Cherbourg-Octeville, 50100 Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin 50100 Octeville Manche Normandie

Poussez les portes de l’école Jean Goubert pour une visite exceptionnelle au coeur de l’histoire locale et du patrimoine artistique du Cotentin. Cette découverte vous invite à parcourir l’histoire de…

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