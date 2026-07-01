Visite guidée de l’Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse (ENPJJ), École nationale de protection judiciaire de la jeunesse, Roubaix
samedi 19 septembre 2026 · École nationale de protection judiciaire de la jeunesse · Roubaix
Informations pratiques
Visite guidée de l’Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse (ENPJJ) 19 et 20 septembre École nationale de protection judiciaire de la jeunesse Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Venez découvrir l’ancienne filature Delattre du XIXème siècle réhabilitée par le cabinet d’architecte Nathalie T’KINT.
École nationale de protection judiciaire de la jeunesse 16 rue du curoir, Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France
Venez découvrir l’ancienne filature Delattre du XIXème siècle réhabilitée par le cabinet d’architecte Nathalie T’KINT.
© ENPJJ
À voir aussi à Roubaix (Nord)
- Activités pour enfants (0-6 ans) pour l’été 2026 Roubaix 4 juillet 2026
- Visite guidée La Redoute, un temps d’avance. Mode, design, publicité Roubaix 4 juillet 2026
- OPEN CP JUILLET Roubaix 5 juillet 2026
- 1er dimanche du mois Roubaix 5 juillet 2026
- Animation jeunes publics Rythme Roubaix 5 juillet 2026