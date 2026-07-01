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Visite guidée de l’Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse (ENPJJ), École nationale de protection judiciaire de la jeunesse, Roubaix

samedi 19 septembre 2026 · École nationale de protection judiciaire de la jeunesse · Roubaix

Visite guidée de l’Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse (ENPJJ), École nationale de protection judiciaire de la jeunesse, Roubaix

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
École nationale de protection judiciaire de la jeunesse
Adresse
16 rue du curoir, Roubaix
Ville
59100 Roubaix
Département
Nord

Visite guidée de l’Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse (ENPJJ) 19 et 20 septembre École nationale de protection judiciaire de la jeunesse Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Venez découvrir l’ancienne filature Delattre du XIXème siècle réhabilitée par le cabinet d’architecte Nathalie T’KINT.

École nationale de protection judiciaire de la jeunesse 16 rue du curoir, Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France
Venez découvrir l’ancienne filature Delattre du XIXème siècle réhabilitée par le cabinet d’architecte Nathalie T’KINT.

© ENPJJ

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