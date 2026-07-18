Visite guidée de l’église d’Alligny-en-Morvan, Eglise d’Alligny-en-morvan, Alligny-en-Morvan

Informations pratiques

Visite guidée de l’église d’Alligny-en-Morvan Samedi 19 septembre, 16h00 Église d’Alligny-en-morvan Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Visite guidée de l’église d’Alligny-en-Morvan !

Explorez ce patrimoine du Morvan, son histoire, son architecture et ses trésors cachés. Une balade enrichissante pour découvrir un lieu chargé de mémoire et de charme. Parfait pour les curieux et les passionnés d’histoire !

Église d’Alligny-en-morvan route de saulieu Alligny-en-Morvan 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté Histoire du monument Parking

Visite de l’Eglise

©Alligny-patrimoine