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Visite guidée de l’église d’Alligny-en-Morvan, Eglise d’Alligny-en-morvan, Alligny-en-Morvan

samedi 19 septembre 2026 · Église d'Alligny-en-morvan · Alligny-en-Morvan

Visite guidée de l’église d’Alligny-en-Morvan, Eglise d’Alligny-en-morvan, Alligny-en-Morvan

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Église d'Alligny-en-morvan
Adresse
route de saulieu
Ville
58230 Alligny-en-Morvan
Département
Nièvre

Visite guidée de l’église d’Alligny-en-Morvan Samedi 19 septembre, 16h00 Église d’Alligny-en-morvan Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Visite guidée de l’église d’Alligny-en-Morvan !
Explorez ce patrimoine du Morvan, son histoire, son architecture et ses trésors cachés. Une balade enrichissante pour découvrir un lieu chargé de mémoire et de charme. Parfait pour les curieux et les passionnés d’histoire !

Église d’Alligny-en-morvan route de saulieu Alligny-en-Morvan 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté Histoire du monument Parking
Visite de l’Eglise

©Alligny-patrimoine

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