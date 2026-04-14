Visite guidée de l’église de la Madeleine restaurée, Eglise Sainte-Madeleine de Segré, Segré-en-Anjou Bleu

Informations pratiques

Visite guidée de l’église de la Madeleine restaurée 19 et 20 septembre Eglise Sainte-Madeleine de Segré Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Véritable phare surplombant la capitale de l’Anjou Bleu, l’église Sainte-Madeleine de Segré, vient d’achever plusieurs années d’une très importante campagne de restauration. Elle se découvre désormais sous un jour nouveau, fidèle à l’époque de sa construction à la fin du XIXe siècle. Cette visite guidée inédite vous propose de découvrir l’histoire de ce monument emblématique ainsi que le travail de restauration réalisé par les artisans.

Eglise Sainte-Madeleine de Segré segré Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire Eglise paroissiale de la ville de Segré édifiée au XIXe siècle dans le style Romano-byzantin à l’emplacement d’une église médiévale.

Véritable phare surplombant la capitale de l’Anjou Bleu, l’église Sainte-Madeleine de Segré, vient d’achever plusieurs années d’une très importante campagne de restauration. Elle se découvre sous un…

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