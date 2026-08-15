Visite guidée de l’Église de la Nativité de Merlebach, Église de la Nativité, Freyming-Merlebach
dimanche 20 septembre 2026 · Église de la Nativité · Freyming-Merlebach
Informations pratiques
Visite guidée de l’Église de la Nativité de Merlebach Dimanche 20 septembre, 16h30 Église de la Nativité Moselle
40
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Poussez les portes de l’église de la Nativité et partez à la découverte d’un lieu chargé d’histoire ! Architecture, symboles et anecdotes se dévoileront au fil de cette visite guidée. Un joli voyage au cœur du patrimoine de Merlebach, pour découvrir autrement un édifice que l’on croit parfois déjà connaître.
Par Les Amis de l’Histoire du Pays de la Merle
Église de la Nativité Rue Abbé Heydel 57800 Freyming-Merlebach Freyming-Merlebach 57800 Merlebach Moselle Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://omce-evenements.fr/evenements/visite-guidee-de-l-eglise-de-la-nativite »}]
Poussez les portes de l’église de la Nativité et partez à la découverte d’un lieu chargé d’histoire ! Architecture, symboles et anecdotes se dévoileront au fil de cette visite guidée. Un joli voyage …
©L. Vion
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