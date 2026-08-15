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AGENDA · Freyming-Merlebach

Visite guidée de l’Église de la Nativité de Merlebach, Église de la Nativité, Freyming-Merlebach

dimanche 20 septembre 2026 · Église de la Nativité · Freyming-Merlebach

Visite guidée de l’Église de la Nativité de Merlebach, Église de la Nativité, Freyming-Merlebach

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Église de la Nativité
Adresse
Rue Abbé Heydel 57800 Freyming-Merlebach
Ville
57800 Freyming-Merlebach
Département
Moselle
Tarif
40

Visite guidée de l’Église de la Nativité de Merlebach Dimanche 20 septembre, 16h30 Église de la Nativité Moselle

40

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Poussez les portes de l’église de la Nativité et partez à la découverte d’un lieu chargé d’histoire ! Architecture, symboles et anecdotes se dévoileront au fil de cette visite guidée. Un joli voyage au cœur du patrimoine de Merlebach, pour découvrir autrement un édifice que l’on croit parfois déjà connaître.
Par Les Amis de l’Histoire du Pays de la Merle

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Poussez les portes de l’église de la Nativité et partez à la découverte d’un lieu chargé d’histoire ! Architecture, symboles et anecdotes se dévoileront au fil de cette visite guidée. Un joli voyage …

©L. Vion

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