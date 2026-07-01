Visite guidée de l’église de Saint Francois de Sales, Eglise Saint François de Sales, Lyon

Informations pratiques

Visite guidée de l’église de Saint Francois de Sales 19 et 20 septembre Eglise Saint François de Sales Métropole de Lyon

visite guidée groupe de 20 personnes maxi sinon accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Visites guidées de l’église aux horaires mentionnés. Visite guidée sur l’histoire du Grand Orgue de l’orgue Cavaillé-Coll samedi 19/09 de 16H30 à 17H00 et de 17H00 à 17H30

Eglise Saint François de Sales 11 rue Auguste Comte 69002 Lyon Lyon 69002 Ainay Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 72 77 61 74 https://paroisse2lyon.fr/ Eglise Saint François de Sales construite sur une prison et une maison de redressement pour femmes et Orgue Cavaillé-Coll 1880 Métro Bellecour

Journées européennes du patrimoine

©Yves Le Goff