Visite guidée de l’église des Jacobins Rue Richard Cœur de Lion Agen

Informations pratiques

Agen

Visite guidée de l’église des Jacobins

Rue Richard Cœur de Lion Eglise des Jacobins Agen Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 16:30:00

fin : 2026-09-19 17:45:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Le public pourra découvrir les coulisses de l’installation temporaire des œuvres du musée (en rénovation) pour comprendre le travail mené par les équipes. Visite sur réservation uniquement (30 pers max). Samedi 19 et dimanche 20 septembre à 10h30, 14h30 et 16h30.

En attendant cette ouverture, l’équipe du musée a choisi d’ouvrir exceptionnellement les portes de l’église des Jacobins à l’occasion des Journées européennes du patrimoine. Les œuvres seront alors en cours d’acheminement et d’installation, tandis que la scénographie sera encore en construction. Le public pourra ainsi découvrir les coulisses du projet et mieux comprendre le travail mené par les équipes.

Des visites guidées consacrées à l’histoire et à l’architecture du lieu, ainsi qu’aux futurs projets d’exposition, seront proposées uniquement sur réservation. Un moment privilégié à ne pas manquer !

Avec Nathalie Philemont-Montout, médiatrice. .

Rue Richard Cœur de Lion Eglise des Jacobins Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 69 47 23 musee@agen.fr

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English : Visite guidée de l’église des Jacobins

Visitors will be able to take a behind-the-scenes look at the temporary display of the museum’s works (which is currently undergoing renovation) to gain insight into the work being done by the teams. Tours by reservation only (30 people max). Saturday, September 19, and Sunday, September 20, at 10:30 a.m., 2:30 p.m., and 4:30 p.m.

L’événement Visite guidée de l’église des Jacobins Agen a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Destination Agen