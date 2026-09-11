Visite guidée de l’église des Jacobins, Église des Jacobins, Agen

Informations pratiques

Visite guidée de l’église des Jacobins 19 et 20 septembre Église des Jacobins Lot-et-Garonne

Gratuit. Sur réservation. Limité à 30 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:45:00+02:00

Fermé depuis la fin de l’année 2025, le musée prépare sa métamorphose. Son chantier de rénovation devrait débuter en 2027.

Pendant toute la durée des travaux, l’église des Jacobins accueillera une partie des collections, accessible au public à partir du 29 octobre, ainsi que des expositions temporaires. Dès février prochain, une exposition présentera des photographies issues du Fonds régional d’art contemporain, le Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA, dans le cadre d’un projet labellisé « Bicentenaire de la photographie » par le ministère de la Culture.

En attendant cette ouverture, la Ville d’Agen a choisi d’ouvrir exceptionnellement les portes de l’église des Jacobins à l’occasion des Journées européennes du patrimoine. Les œuvres seront alors en cours d’acheminement et d’installation, tandis que la scénographie sera encore en construction. Le public pourra ainsi découvrir les coulisses du projet et mieux comprendre le travail mené par les équipes.

Des visites guidées consacrées à l’histoire et à l’architecture du lieu, ainsi qu’aux futurs projets d’exposition, seront proposées uniquement sur réservation. Un moment privilégié à ne pas manquer !

Avec Nathalie Philemont-Montout, médiatrice.

Église des Jacobins Rue Richard Coeur de Lion, 47000 Agen, France Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 0553694723 https://www.musee-agen.fr/musee-pratique/leglise-des-jacobins-histoire-et-architecture [{« type »: « phone », « value »: « 05 53 87 88 40 »}, {« type »: « email », « value »: « musee.com@agglo-agen.fr »}] D’après les caractères de son architecture, l’église pourrait dater du début du XIVe siècle. Le plan rectangulaire se divise en deux nefs égales de quatre travées chacune. Dans la ligne d’axe, les retombées se font sur des colonnes cylindriques. Les butées extérieures sont assurées par des contreforts en briques. Conformément à l’usage local, la brique est employée sur l’ensemble de la construction. La sculpture n’intervient que sur les chapiteaux engagés dans les murs. De nombreuses traces de décor peint ont été signalées par Viollet-le-Duc. Les pignons ont été surélevés pour l’établissement d’une toiture à pentes. La façade actuelle, qui était le chevet autrefois, a été complètement restaurée.

Fermé depuis la fin d’année 2025, le musée prépare sa mue : le chantier de rénovation dont il fera l’objet devrait débuter en 2027. Pendant toute la durée des travaux, l’église des Jacobins une des à…

©Musée des Beaux-Arts d’Agen