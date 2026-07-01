Visite guidée de l’église, Eglise de Saint Malo, Putanges-le-Lac

Informations pratiques

Visite guidée de l’église 19 et 20 septembre Eglise de Saint Malo Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

L’église du XIVe siècle, autrefois rattachée à la seigneurie Thiboult, passe sous la protection de la famille Vauquelin en 1662. Restaurée avec soin, elle révèle aujourd’hui son clocher, sa double charpente, son baldaquin du XVe siècle, ainsi que la litre funéraire à l’intérieur et à l’extérieur. Les blasons martelés côtoient un blason parfaitement conservé des Vauquelin de la Fresnaye, tandis que le mobilier ancien complète ce témoignage historique.

Eglise de Saint Malo La-Fresnaye-au-Sauvage, 61210 Putanges-le-Lac Putanges-le-Lac 61210 La Fresnaye au-Sauvage Orne Normandie 02 33 35 86 57 https://www.office-tourisme-putanges.com/decouvrir/st-malo.html Cette église du XIVe siècle appartenait à la seigneurie Thiboult ; en 1662, la famille Vauquelin prendra en charge ce lieu. D’importants travaux de restauration ont mis en valeur le clocher, la double charpente, la litre funéraire à l’intérieur et à l’extérieur, les blasons martelés, un blason intact des Vauquelin de la Fresnaye et son mobilier. Parking

L’église du XIVe siècle, autrefois rattachée à la seigneurie Thiboult, passe sous la protection de la famille Vauquelin en 1662. Restaurée avec soin, elle révèle aujourd’hui son clocher, sa double du…

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