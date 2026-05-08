Visite guidée de l’église, Eglise évangélique, Cherbourg-en-Cotentin

Informations pratiques

Visite guidée de l’église 19 et 20 septembre Eglise évangélique Manche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T12:00:00+02:00 – 2026-09-20T13:00:00+02:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez découvrir notre église ; un lieu emblématique et central du quartier des Horizons.

Conçu en 1966 par l’architecte Maurice de Parcevaux et initialement dédié à Sainte Marie-Madeleine Postel, notre édifice a traversé les décennies et s’est réinventé en accompagnant l’évolution du quartier.

Aujourd’hui, l’édifice appartient et est géré par l‘Église évangélique de Cherbourg, qui vous invite à découvrir son histoire, son architecture et son renouveau.

Programme :

Samedi 19 septembre 10H à 18H : Visite guidée et parcours d’histoire, sur le bâtiment , ses spécificités , renovations successives et sa preservation.

Dimanche 20 septembre : 12h 13h visite guidée et parcours d’histoire

Entrée libre : Tout public

Accès : PMR / Parking sur place/ Arrêt de bus La Polle en face (ligne 5)

Eglise évangélique 195 rue de la polle, 50130 Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin 50130 Octeville Manche Normandie 0613126508 https://share.google/gbHr1B2pLq9ubB4dz;https://share.google/GlMnmffuj98bL6gny Église Évangélique de Cherbourg

Édifice religieux

Anciennement Eglise Sainte-Marie-Madeleine Postel Accès : Parking sur place

Transports à proximité – Arrêt de bus La Polle (ligne 5)

Accès PMR

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez découvrir notre église ; un lieu emblématique et central du quartier des Horizons.

©Jackie GUILLOU