Visite guidée de l’église, Eglise Notre-Dame, Mesnil-en-Ouche

Informations pratiques

Visite guidée de l’église 19 et 20 septembre Eglise Notre-Dame Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite commentée de l’église Notre-Dame, avec exposition de photos au sein de l’église de la Vie de la commune au fil du temps (Evènements marquants, importants, festifs) ; objets en lien avec la photographie.

Eglise Notre-Dame Rue de l’église, Gouttières, 27410 Mesnil-en-Ouche Mesnil-en-Ouche 27410 Gouttières Eure Normandie 06 20 11 81 56 Très ancien édifice avec des fondations du 12èm siècle. 1er bâtiment du 15ès. Des voûtes, vitraux, statutaire, vestige porte romaine, graffitis extérieurs, etc. Un clocher carré avec une flèche octogonale couverte d’ardoise qui abrite une cloche de 1831. De très beaux et très anciens vitraux ainsi que des statues plus que centenaires ornent l’église. De nombreux graffitis se trouvent à l’extérieur de l’édifice représentant des signes religieux de croyance, animaux, objets ou bateaux.

Vestige de traces d’une ancienne porte romaine ; voûte lambrissée du 16è avec anciens décors peints ; vitraux anciens (1559), clocher carré avec flèche de forme octogonale en ardoises, cloche de 1831. Parking à proximité à 40 m ; 3 marches à descendre à l’intérieur de l’église

VISITE commentée de l’Eglise Notre Dame, avec Exposition de Photos au sein de l’Eglise de la Vie de la Commune au fil du temps (Evènements marquants, importants, festifs) ; objets en lien avec la…