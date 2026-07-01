visite guidée de l’église, Eglise Notre-Dame-Saint-Vincent, Lyon

Informations pratiques

visite guidée de l’église 19 et 20 septembre Eglise Notre-Dame-Saint-Vincent Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Visite commentée de l’église

Eglise Notre-Dame-Saint-Vincent 57 quai Saint Vincent 69001 Lyon Lyon 69001 Terreaux Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes Ancienne chapelle des religieux Augustins, cette église, exacte contemporaine du Panthéon à Paris, est la première édifiée dans le style du retour à l’Antique du milieu du XVIII°siècle métro Hôtel de ville, bus TB11, C13, C14, 19, station Pont de la Feuillée

métro Hôtel de ville

©Ministère de la Culture