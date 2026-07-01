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visite guidée de l’église, Eglise Notre-Dame-Saint-Vincent, Lyon

samedi 19 septembre 2026 · Eglise Notre-Dame-Saint-Vincent · Lyon

visite guidée de l’église, Eglise Notre-Dame-Saint-Vincent, Lyon

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Eglise Notre-Dame-Saint-Vincent
Adresse
57 quai Saint Vincent 69001 Lyon
Ville
69001 Lyon
Département
Métropole de Lyon

visite guidée de l’église 19 et 20 septembre Eglise Notre-Dame-Saint-Vincent Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Visite commentée de l’église

Eglise Notre-Dame-Saint-Vincent 57 quai Saint Vincent 69001 Lyon Lyon 69001 Terreaux Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes Ancienne chapelle des religieux Augustins, cette église, exacte contemporaine du Panthéon à Paris, est la première édifiée dans le style du retour à l’Antique du milieu du XVIII°siècle métro Hôtel de ville, bus TB11, C13, C14, 19, station Pont de la Feuillée
métro Hôtel de ville

©Ministère de la Culture

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