Visite guidée de l’église, Église Notre-Dame-sur-l’Eau ou Notre-Dame-sous-l’Eau, Domfront en Poiraie

Visite guidée de l’église Samedi 19 septembre, 10h30 Église Notre-Dame-sur-l’Eau ou Notre-Dame-sous-l’Eau Orne

Durée 45 min env, prévoir chaussures confortables.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Envie de plonger dans l’histoire et la spiritualité d’un lieu chargé d’émotion ?

Venez (re)découvrir la Chapelle Notre-Dame sur l’Eau lors des Journées Européennes du Patrimoine 2026, accompagnés d’un guide de l’office de tourisme.Témoin d’un passé riche et souvent méconnu, cette chapelle vous ouvre ses portes pour une visite commentée où se mêlent architecture, légendes locales et vieilles pierres. Entre le reflet de l’eau, le chant des cloches — imaginaire ou réel — et la simplicité de l’édifice, laissez-vous porter par l’atmosphère unique de ce site. Une parenthèse de recueillement, de découverte et d’émerveillement.

Où ? Chapelle Notre-Dame sur l’Eau

Quand ? À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2026

Pour qui ? Tous publics

À prévoir : Chaussures confortables, éventuellement un petit vêtement en cas de fraîcheur dans la chapelle

Église Notre-Dame-sur-l’Eau ou Notre-Dame-sous-l’Eau 457 La Croix des Landes, 61700 Domfront en Poiraie, France Domfront en Poiraie 61700 Orne Normandie [{« type »: « email », « value »: « tourisme@ot-domfront.com »}, {« type »: « email », « value »: « tourisme@signebocage.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://boutique.bagnolesdelorne.com/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 33 38 53 97 »}] L’église fut bâtie au XIe siècle par le fondateur du château. Elle constituait un type parfait de l’architecture romane secondaire. Au cours des siècles, l’édifice subit de nombreuses restaurations. En 1836, l’église fut mutilée lors de l’ouverture de la route de Domfront à Mortain. L’abside et les chapelles du transept sont seules intactes. Avant sa destruction, la tour carrée (remaniée au XIIe siècle) s’élevait au centre de la croix, entre la nef et le choeur. Vers 1826, la flèche octogonale en charpente qui couronnait la tour, a été remplacée par une pyramide quadrangulaire. La façade était ouverte par un grand portail roman avec six colonnes à chapiteaux. Le transept est la partie la plus caractéristique de l’édifice, avec des piliers carolingiens. L’église, appelée Notre-Dame-sous-l’Eau sur la liste de 1840 et le J.O. du 18 avril 1914, est nommée Notre-Dame-sur-l’Eau sur les plans de Ruprich-Robert.

Envie de plonger dans l’histoire et la spiritualité d’un lieu chargé d’émotion ?

©SPL_DOMFRONT_BAGNOLES