Visite guidée de l’église, Église Saint-Maclou, Rouen
dimanche 20 septembre 2026 · Église Saint-Maclou · Rouen
Informations pratiques
Visite guidée de l’église Dimanche 20 septembre, 10h30, 14h30 Église Saint-Maclou Seine-Maritime
Durée 1h30, RDV parvis, prévoir paire de jumelles.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Visite de l’église Saint Maclou de Rouen extérieur et intérieur
Rendez-vous sur le parvis pour démarer la visite
Église Saint-Maclou 7 Place Barthelemy, 76000 Rouen, France Rouen 76000 Quartier Saint-Marc / Croix de Pierre / Saint-Nicaise Seine-Maritime Normandie Construction commencée en 1436. En 1514, le gros oeuvre est achevé, et les travaux de la tour lanterne débutent. L’architecte Barthélémy ajoute une flèche à la lanterne. En 1944, l’édifice est endommagé par une torpille allemande.
Visite de l’église Saint Maclou de Rouen extérieur et intérieur
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