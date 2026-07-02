Visite guidée de l’église, Église Saint-Maclou, Rouen

Informations pratiques

Visite guidée de l’église Dimanche 20 septembre, 10h30, 14h30 Église Saint-Maclou Seine-Maritime

Durée 1h30, RDV parvis, prévoir paire de jumelles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Visite de l’église Saint Maclou de Rouen extérieur et intérieur

Rendez-vous sur le parvis pour démarer la visite

Église Saint-Maclou 7 Place Barthelemy, 76000 Rouen, France Rouen 76000 Quartier Saint-Marc / Croix de Pierre / Saint-Nicaise Seine-Maritime Normandie Construction commencée en 1436. En 1514, le gros oeuvre est achevé, et les travaux de la tour lanterne débutent. L’architecte Barthélémy ajoute une flèche à la lanterne. En 1944, l’édifice est endommagé par une torpille allemande.

Visite de l’église Saint Maclou de Rouen extérieur et intérieur