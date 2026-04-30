Visite guidée de l’église Mouthier-le-Vieillard, Église Notre-Dame de Mouthier-le-Vieillard, Poligny
samedi 19 septembre 2026 · Église Notre-Dame de Mouthier-le-Vieillard · Poligny
Informations pratiques
Visite guidée de l’église Mouthier-le-Vieillard 19 et 20 septembre Église Notre-Dame de Mouthier-le-Vieillard Jura
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Église romane du XIe siècle. Elle comprenait trois nefs et plusieurs chapelles. Aujourd’hui, il reste la croisée du transept et deux travées du choeur.
La première église de Poligny, Notre-Dame Mouthier-le-Vieillard est construite à partir du IXe siècle sur l’emplacement d’une ancienne chapelle. Sa construction se termine au XIe siècle. Autour de cette église s’est constituée la première cité de Poligny avant que la ville ne soit déplacée au pied de la colline de Grimont. Située en dehors de la ville protégée à partir du XIIIe siècle, l’église a subi beaucoup de destructions à plusieurs périodes. Il reste tout de même des éléments anciens notamment le clocher du XIIe siècle et sa toiture en lauzes.
Elle renferme aussi plusieurs sculptures, retables et tableaux classés ou inscrits aux Monuments Historiques. Plusieurs pièces ont été vendues Metropolitain Museum of Art de New York. A l’origine, l’église comprenait trois nefs et plusieurs chapelles. Il reste la croisée du transept et deux travées du choeur.
Nous vous attendons nombreux !
Église Notre-Dame de Mouthier-le-Vieillard 9 Place Notre-Dame, 39800 Poligny, France Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté 03 84 37 24 21 http://www.poligny-tourisme.com
Église romane du XIe siècle. Elle comprenait trois nefs et plusieurs chapelles. Aujourd’hui, il reste la croisée du transept et deux travées du choeur.
©OTCDJ
À voir aussi à Poligny (Jura)
- Dégustation inédite avec P. Troussard Maison du Comté Poligny 17 septembre 2026
- Première soirée anniversaire Route de Lons Poligny 17 septembre 2026
- Démonstrations de vitraillistes d’art Atelier 630 Poligny 19 septembre 2026
- Démonstrations de création et de restauration de vitraux d’art, Atelier 630, Poligny 19 septembre 2026
- Visite de la Maison du Comté Maison du Comté Poligny 19 septembre 2026