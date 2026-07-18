Visite guidée de l’Eglise Notre Dame de l’Assomption, Eglise Notre Dame de l’Assomption, La Ciotat

Informations pratiques

Visite guidée de l’Eglise Notre Dame de l’Assomption Dimanche 20 septembre, 15h00 Eglise Notre Dame de l’Assomption Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Construite entre 1603 et 1626 dans un style roman par l’architecte Nicolas d’Aix et son fils Balthasar, l’édifice est aujourd’hui inscrit aux Monuments Historiques. Visite guidée commentée

Eglise Notre Dame de l’Assomption Quai Ganteaume, 13600 La Ciotat La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0442088800 https://www.laciotat.com/ Située sur le port de la Ciotat, les travaux d’agrandissement de l’église primitive ont débuté en 1603 et ont pris fin en 1625.

En 1678, l’église a été consacrée sous le nom de « Notre Dame de l’Assomption ».

En 1972, de modification lui ont été apporté dans un style roman. ​En 1881, l’abbé Paranque envisage une restauration complète du bâtiment. Pierre Bossan, architecte de Notre Dame de Fourvière à Lyon en sera chargé.

La réparation du clocher commence en 1889. Entre 1972 et 1977, il y aura la restauration des structures ainsi que la rénovation des façades.

Au niveau architectural, elle est du style roman. On le voit avec les voûtes et les ouvertures en demi-cercle, les contreforts extérieurs, ses murs et ses piliers massifs.

A l’intérieur de l’église se trouve aussi des statues (st Antoine, St François, Notre Dame de l’Assomption, Notre Dame de Bon Voyage), une fresque et des tableaux dans lequel on y retrouve le différents points marquant dans l’histoire de la ville,

Construite entre 1603 et 1626 dans un style roman par l’architecte Nicolas d’Aix et son fils Balthasar, l’édifice est aujourd’hui inscrit aux Monuments Historiques. Visite guidée commentée

©Ville de La Ciotat