Visite guidée de l’église Notre-Dame de Mouthier-le-Vieillard, Église Notre-Dame de Mouthier-le-Vieillard, Poligny

Informations pratiques

Visite guidée de l’église Notre-Dame de Mouthier-le-Vieillard 19 et 20 septembre Église Notre-Dame de Mouthier-le-Vieillard Jura

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Il s’agit d’une église romane du XIe siècle. Elle comprenait trois nefs et plusieurs chapelles. Aujourd’hui, il reste la croisée du transept et deux travées du choeur.

La première église de Poligny, Notre-Dame Mouthier-le-Vieillard est construite à partir du IXe siècle sur l’emplacement d’une ancienne chapelle. Sa construction se termine au XIe siècle. Autour de cette église s’est constituée la première cité de Poligny avant que la ville ne soit déplacée au pied de la colline de Grimont. Située en dehors de la ville protégée à partir du XIIIe siècle, l’église a subi beaucoup de destructions à plusieurs périodes. Il reste tout de même des éléments anciens notamment le clocher du XIIe siècle et sa toiture en lauzes.

Elle renferme aussi plusieurs sculptures, retables et tableaux classés ou inscrits aux Monuments Historiques. Plusieurs pièces ont été vendues Metropolitain Museum of Art de New York. A l’origine, l’église comprenait trois nefs et plusieurs chapelles. Il reste la croisée du transept et deux travées du choeur.

Venez visiter ce joyau architectural de Mouthier-Le-Vieillard !

Église Notre-Dame de Mouthier-le-Vieillard 9 Place Notre-Dame, 39800 Poligny, France Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté 03 84 37 24 21 http://www.poligny-tourisme.com

Église romane du XIe siècle. Elle comprenait trois nefs et plusieurs chapelles. Aujourd’hui, il reste la croisée du transept et deux travées du choeur.

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