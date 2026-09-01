Visite guidée de l’église Notre Dame des Labours | Journées du Patrimoine Église Notre-Dame-des-Labours Saint-Manvieu-Norrey
dimanche 20 septembre 2026 · Église Notre-Dame-des-Labours · Saint-Manvieu-Norrey
Informations pratiques
Saint-Manvieu-Norrey
Visite guidée de l’église Notre Dame des Labours | Journées du Patrimoine
Église Notre-Dame-des-Labours Rue de l’oratoire Saint-Manvieu-Norrey Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Une visite guidée sera proposée chaque heure. Des documents à consulter sur place seront proposés.
Une visite guidée sera proposée chaque heure. Des documents à consulter sur place seront proposés. .
Église Notre-Dame-des-Labours Rue de l’oratoire Saint-Manvieu-Norrey 14740 Calvados Normandie +33 2 31 80 01 99
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English : Visite guidée de l’église Notre Dame des Labours | Journées du Patrimoine
A guided tour will be offered every hour. Materials will be available for review on site.
L’événement Visite guidée de l’église Notre Dame des Labours | Journées du Patrimoine Saint-Manvieu-Norrey a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Caen la Mer
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