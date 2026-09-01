Visite guidée de l’église Notre Dame des Labours | Journées du Patrimoine Église Notre-Dame-des-Labours Saint-Manvieu-Norrey

Informations pratiques

Saint-Manvieu-Norrey

Visite guidée de l’église Notre Dame des Labours | Journées du Patrimoine

Église Notre-Dame-des-Labours Rue de l’oratoire Saint-Manvieu-Norrey Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Une visite guidée sera proposée chaque heure. Des documents à consulter sur place seront proposés.

Une visite guidée sera proposée chaque heure. Des documents à consulter sur place seront proposés. .

Église Notre-Dame-des-Labours Rue de l’oratoire Saint-Manvieu-Norrey 14740 Calvados Normandie +33 2 31 80 01 99

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English : Visite guidée de l’église Notre Dame des Labours | Journées du Patrimoine

A guided tour will be offered every hour. Materials will be available for review on site.

L’événement Visite guidée de l’église Notre Dame des Labours | Journées du Patrimoine Saint-Manvieu-Norrey a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Caen la Mer