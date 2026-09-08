Visite guidée de l’église romane du Chalard, Église de l’Assomption de la Très-Sainte-Vierge, Le Chalard

Informations pratiques

Visite guidée de l’église romane du Chalard Dimanche 20 septembre, 14h30, 15h30, 16h30 Église de l’Assomption de la Très-Sainte-Vierge Haute-Vienne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:15:00+02:00

Rdv devant l’église construite au XIe s. et fortifiée au cours de la guerre de 100 ans. À l’intérieur, on peut admirer le tombeau de Saint Geoffroy, protégé par un buffet du XVe s., une châsse reliquaire du XIIIe s., une chapelle basse et ses fresques… présentation du cimetière des moines attenant et parcours parmi les quatre-vingt pierres tombales du XIIème au XVème s.

Renseignements : 05 55 08 20 72

Église de l’Assomption de la Très-Sainte-Vierge 4 Rue Salle des Fêtes, 87500 Le Chalard, France Le Chalard 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine Église conventuelle du XIe siècle, ruinée en partie au XVe siècle et de laquelle il ne reste que le choeur, le transept, deux chapelles absidiales ouvrant sur le transept. La croisée est voûtée en coupole portée sur pendentifs ; le transept en berceau ; le choeur et les chapelles en cul de four. Les quatre arcs doubleaux soutenant la coupole portent un clocher à un étage carré, dont chaque face est percée de trois baies en plein cintre. L’église était fortifiée. Des vestiges de ces fortifications se voient sur la partie supérieure des murs de l’abside et des chapelles absidiales. Ils consistent en fortes consoles naissant de têtes humaines, qui supportaient autrefois des parapets. Les chapelles absidiales étaient reliées à la chapelle centrale par un arceau également porté par des consoles.

Colonnes, voûtes et chapiteaux abritent : le buffet du XVe siècle et le tombeau de saint Geoffroy, la châsse reliquaire du XIIIe siècle, la chapelle basse et ses fresques… venez les découvrir !

©LMID Edition