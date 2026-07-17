Visite-guidée de l’église Saint-Jean Baptiste de Verdun, Eglise Saint-Jean Baptiste, Verdun

Informations pratiques

Visite-guidée de l’église Saint-Jean Baptiste de Verdun Dimanche 20 septembre, 15h00 Eglise Saint-Jean Baptiste Meuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Venez (re)découvrir l’histoire de cette église et de ces magnifiques vitraux grâce à cette visite-guidée réalisée par M. Jean-Pierre Lappara (maire de Fleury-devant-Douaumont et membre de la société philomathique de Verdun).

Eglise Saint-Jean Baptiste Avenue de la 42e Division 55100 Verdun Verdun 55100 Meuse Grand Est Située dans le quartier du Faubourg Pavé, l’église Saint-Jean-Baptiste de Verdun invite à la découverte d’un lieu chargé d’histoire. Construite en 1884, elle fut gravement endommagée durant la Première Guerre mondiale, littéralement coupée en deux par les bombardements. Reconstruite à l’identique, elle conserve aujourd’hui une atmosphère empreinte de mémoire, notamment grâce à ses vitraux qui rendent hommage aux familles touchées par le conflit.

Sobre et accueillante, cette église paroissiale fait partie du patrimoine religieux verdunois. Elle témoigne à la fois de la ferveur locale et de la résilience de la ville face aux épreuves de la guerre. Accessible aux visiteurs, elle propose également des offices réguliers qui permettent de découvrir la vie paroissiale actuelle. Parkings à proximité

Venez (re)découvrir l’histoire de cette église et de ces magnifiques vitraux grâce à cette visite-guidée réalisée par M. Jean-Pierre Lappara (maire de Fleury-devant-Douaumont et membre de la société…

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