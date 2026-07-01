Visite guidée de l’Église Saint-Jean-Baptiste, Église Saint-Jean-Baptiste, Roubaix
dimanche 20 septembre 2026 · Église Saint-Jean-Baptiste · Roubaix
Informations pratiques
Visite guidée de l’Église Saint-Jean-Baptiste Dimanche 20 septembre, 10h00, 16h00 Église Saint-Jean-Baptiste Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
De style néo-gothique du 19e siècle, cette église a la particularité d’être orientée en fonction de la position du soleil des solstices d’été. Sa façade et son sanctuaire présentent de nombreux symboles, plus ou moins cachés, qui se dévoilent aux visiteurs tout au long de la visite.
Église Saint-Jean-Baptiste 4 boulevard du Cateau, Roubaix Roubaix 59100 Sud Nord Hauts-de-France
De style néo-gothique du 19e siècle, cette église a la particularité d’être orientée en fonction de la position du soleil des solstices d’été. Sa façade et son sanctuaire présentent de nombreux plus…
© Ville de Roubaix
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